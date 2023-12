Álvaro Martín: cómo entrena y cómo es su día a día

Álvaro Martín hizo historia en el Campeonato del Mundo de Budapest 2023. En este artículo nos cuenta cómo entrena y cómo es su día a día. Nació el 18 de junio de 1994, empezó en el atletismo en la escuela de su pueblo, Llerena (provincia de Badajoz), a los 9 años aunque antes había practicado varios deportes. Probé velocidad, lanzamientos, salto de longitud...

hasta que con 15 años me concentré en la marcha que me gustaba más aunque había ganado algunas medallas en campeonatos de España corriendo. El primero que vio mis capacidades fue mi primer entrenador, Juan Méndez, y la competición donde me di cuenta de que podía llegar lejos en este deporte fue en unos Juegos Olímpicos de la Juventud de 2010 cuando fui internacional por primera vez. No le llamamos presión sino responsabilidad, que es diferente. Estas dos medallas de oro muestran que hemos hecho bien el trabajo, que estamos en el buen camino. Sobre las 9:30h empiezo mi primer entrenamiento del día, que es siempre el principal





