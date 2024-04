Luis Rubiales habla sobre su relación con Koldo García

Luis Rubiales habla con Ana Pastor sobre la relación que mantenía con Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos implicado en un presunto caso de cobro de comisiones irregulares durante la compra de material sanitario en la pandemia de coronavirus. En esos mensajes, como Pastor recuerda a Rubiales, llega a llamar "amigo" a Koldo García.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol asegura que habló con García "tres o cuatro veces", detallando que fue porque le habían "pedido entradas, como todos los políticos". "No tengo ninguna relación con Koldo. Era amigo de Aldama, presidente del Zamora, y me preguntaron por qué no subía el Zamora en lugar de otro equipo. No he esquivado nunca una explicación", asegura Rubiales, que cuenta que llamó "amigo" a Koldo porque era una persona "afectuosa y cercana": "Era una manera de hablar

La conexión Koldo García - Luis Rubiales: audios apuntan a su estrecha relación

Salen a la luz los audios que relacionan a Rubiales con el caso Koldo: 'Voy a llamar al presidente del Za'
Nuevas revelaciones en el caso Koldo: Implicaciones del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales con el exasesor de Jose Luis Ábalos, Koldo García.'

Koldo García considera que el PSOE 'está siendo cruel' con José Luis Ábalos

Luis Rubiales habla sobre las investigaciones y procesos judiciales en una entrevista exclusiva
El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, da explicaciones sobre las investigaciones y procesos judiciales abiertos en su contra. Niega haber recibido mordidas y defiende que su dinero es producto de su trabajo y ahorros.

'Koldo, llámame ya que despego enseguida'... un audio revela contactos entre Rubiales y la trama del exasesor de Ábalos
El exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, contactó con el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para...

Luis Rubiales defiende su inocencia sobre los contratos irregulares de la RFEF

