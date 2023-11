Luché casa por casa en Gaza como soldado israelí y sé que no habrá paz sin un acuerdo que acabe con la ocupación

No cuestioné las órdenes que me dieron. Estaba demasiado ocupado con salir vivo de allí junto a mis compañeros. Durante nuestras dos semanas en aquel barrio, nos informaban continuamente de movimientos sospechosos, emboscadas y casas trampa. Los combatientes de Hamás divisaron uno de nuestros equipos en la casa de al lado, lanzaron un misil y mataron a un oficial, al teniente Roy Peles.

Vimos el cadáver de una anciana que, probablemente, se había visto atrapada en el fuego cruzado. Tenía el rostro deformado, tendida entre los escombros. . La vida en Gaza no es sostenible. Me deja atónito ver cómo la sociedad israelí se niega a reflexionar sobre la situación en Gaza.

Como cualquier país del mundo, Israel tiene el derecho de –incluso es su responsabilidad– proteger a sus ciudadanos. Por eso decidí hacerme soldado. Pero no tenemos derecho a emplear nuestra fuerza militar para vengarnos, y nuestro objetivo debe ser atacar únicamente objetivos militares a la vez que reducir los daños colaterales al mínimo.

Una respuesta militar no puede ser, por sí misma, traer seguridad. Temo que las políticas imprudentes que nos han llevado a esta crisis sigan dictando las decisiones del Gobierno en esta guerra.Ya no soy combatiente. Me he convertido en activista contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y abogo por la paz.

Actualmente, en Israel, seguir solidarizándose con los palestinos y continuar aferrándose a una visión de paz y vida compartida se considera ingenuo en el mejor de los casos y una traición en el peor.

