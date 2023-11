Los valientes que llegan tarde no son valientes

El pecado original de Sánchez reside no en lo que va a hacer ni en lo que va a aceptar sino en el hecho de no haberlo hecho antes, en el de no ser coherente y no haber tenido la valentía de defender cuestiones por justicia que ahora va a aceptar por unos votos.