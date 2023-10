Los socios del Gobierno de coalición dejan plantada a la princesa Leonor en su jura de la Constitución

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha anunciado, este jueves, que no acudirá a la jura de la Constitución de la princesa Leonor. A través de un comunicado, han indicado que es un "evento social" con el que "no se siente cómodo". También consideran que “lo único que se pretende trasmitir con esta ceremonia es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco".

Por tanto, no habrá una foto con el lehendakari liderando la tribuna de invitados. A su lado deberían ubicarse los presidentes de Cataluña, Galicia, Andalucía y el Principado de Asturias -según el orden de antigüedad de los Estatutos de Autonomía-. En esa foto tampoco estará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.

Leer más:

A3Noticias »

La jura de la princesa Leonor paralizará el Congreso de los DiputadosLa secretaría general de la Cámara remite una circular interna, a la que ha podido acceder 'Público', para comunicar que 'solo será preciso que acudan a su puesto de trabajo' los trabajadores que 'hayan de prestar servicio en dicha jornada'. Leer más ⮕

Almeida anima a adornar los balcones de Madrid con la bandera por la jura de LeonorInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

¿Cuándo jura la Constitución la Princesa Leonor en el Congreso de los Diputados?El acatamiento ante la sede de la soberanía nacional es uno de los pasos institucionales más relevantes de la heredera al trono, después de que asumiera la condición de princesa de Asturias. Leer más ⮕

Los destinos a los que el Gobierno no recomienda viajar a los españoles en los próximos mesesEl Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda 'encarecidamente' no viajar o posponer los viajes no esenciales a Líbano, ciertas zonas de Jordania y las no turísticas de Egipto, además de a Israel y Gaza. Leer más ⮕

Yolanda Díaz: los looks clave para llegar al pacto de gobierno con Pedro SánchezEl pasado 24 de octubre, los líderes del PSOE y Sumar presentaron su acuerdo de coalición para constituir una presidencia progresista. Para la ocasión, Díaz escogió un vestido con mucho significado, pero no ha sido el único. Leer más ⮕

El destino preferido de los españoles que el Gobierno desaconseja por el conflicto en Oriente PróximoEl Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda 'encarecidamente' no viajar o posponer los viajes no esenciales a Líbano, ciertas zonas de Jordania y las no turísticas de Egipto, además de a Israel y Gaza. Leer más ⮕