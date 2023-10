Los riesgos de consumir setas tóxicas: 'Nada más ver los níscalos noté que no eran comestibles'

En tiempo de setas muchos consumidores se echan al mercado en busca de este alimento tan codiciado. Los expertos avisan de la importancia de comprar un producto de calidad y asegurarnos de que no es un sucedáneo que podría ser no comestible. El níscalo comestible tiene un color distinto a los que no lo son, el venenoso es más oscuro. El problema viene si te lo comes troceado y cocinado, entonces es imposible saberlo.

Las licencias permiten recoger un máximo de 3 a 6 kilos de consumo propio pero grupos organizados arrasan los montes. En Soria las autoridades han incautado más de 2.300 kilos, en La Rioja 400. No cualquier vendedor puede distribuirlas, para vender productos micológicos es necesaria una autorización.

