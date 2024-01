Los reyes se enamoraron a raíz de una broma de Felipe VI sobre sus respectivas casas. Corría 2002, y doña Letizia acababa de comprarse un piso de ochenta metros cuadrados en Valdebernardo mientras que el entonces príncipe de Asturias había inaugurado su primera residencia como soltero. Durante una cena que organizó el periodista Pedro Erquicia les tocó sentarse juntos y empezaron a hablar del tema común de las mudanzas. “Si quieres, podemos trasladar tu piso a mi dormitorio.

Si lo apretamos un poco, igual hasta entra en el vestidor”, cuentan que le dijo el heredero a la presentadora. Dos años más tarde empezaron a vivir juntos allí como marido y mujer. Conocida como El Pabellón del Príncipe, la residencia oficial de los reyes Felipe y Letizia está situada a un kilómetro del palacio de la Zarzuela. Con cerca de 1.800 metros cuadrados útiles divididos en cuatro plantas, costó 4.23





