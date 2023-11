Los protagonistas de 'Friends' preparan un comunicado conjunto sobre la muerte de Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry a los 54 años de edad cayó como un mazazo tras hacerse pública el sábado. Como uno de los miembros más queridos del reparto de Friends, el intérprete de Chandler Bing era un icono para innumerables espectadores, y también para muchos de sus compañeros de profesión.

Tras haber pasado diez años al frente de la sitcom más célebre de todos los tiempos, sus intérpretes mantuvieron el espíritu de equipo incluso tras el final de su última temporada en 2004. "Los actores siguen siendo amigos, y estarán destrozados, porque se mantuvieron juntos en los mejores y en los peores momentos", asegura la fuente de Page Six. "Cuando Matthew estuvo enfermo, le protegieron mucho, le cuidaron ferozmente", añade.

'Friends: The reunion': Friends: The reunion | Matthew Perry revela por qué tomaba drogas'Friends: The reunion': Friends: The reunion | Matthew Perry revela por qué tomaba drogas Leer más ⮕

Friends: Matthew Perry eliminará de su autobiografía los 'crueles' comentarios sobre el actor Keanu ReevesPerry hizo referencias 'crueles' sobre Reeves en su libro de memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. Leer más ⮕

Muere Matthew Perry, actor de 'Friends', a los 54 años, reporta LA TimesEl actor Matthew Perry, quien saltó al estrellato por su papel como Chandler en la serie 'Friends', falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años, informó LA Times. Leer más ⮕

Muere el actor Matthew Perry, Chandler en 'Friends', a los 54 añosSegún el medio TMZ, el acto fue localizado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Leer más ⮕

Muere a los 54 años Matthew Perry, el inolvidable Chandler en FriendsEl actor Matthew Perry, quien saltó a la fama en la década de 1990 como el bromista Chandler Bing en la exitosa comedia televisiva estadounidense 'Friends' y relató su... Leer más ⮕

Muere a los 54 años el actor de 'Friends' Matthew PerryEl intérprete, conocido por dar vida a Chandler en 'Friends', ha fallecido por ahogamiento en un jacuzzi Leer más ⮕