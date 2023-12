Los Pajes Mágicos invitan a ser parte de una cadena solidaria para que todos los niños puedan recibir regalos de los Reyes Magos

La madrugada del 6 de enero, los Reyes Magos viajan a los hogares y dejan los regalos que, especialmente, los más pequeños esperan encontrar al despertarse. Sin embargo, para que esta magia surja en todas las casas, aún hacen falta pajes mágicos. Por eso, la ONG que lleva el mismo nombre invita a ponerse en contacto con ellos a través del correo pajesmagicos@gmail.com para ser parte de una gran cadena que permite que todos los niños puedan sonreír esa mañana, 'es una necesidad'.

“Decir que este fin de semana no podemos ir al cine porque papá y mamá no se lo pueden permitir es duro explicarlo, pero al final lo entienden. Pero los Reyes Magos, es una magia que surge en los hogares. ¿Cómo le explicas a tu hijo que en el suyo la magia no surge?”, señala a la web de ‘Infomativos Telecinco’ Lydia, una de las fundadoras junto con Eva de la ONG Pajes Mágicos. Por eso, para que “un niño de cinco o seis años no tenga que dejar de creer en esto”, preparan cajas con regalos que se entregarán en hogares en riesgo de exclusión socia





informativost5 » / 🏆 3. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La carta a los reyes magos de Sánchez y Díaz que elude la España plurinacionalUna vez más, el presidente del Gobierno ha comparecido ante la prensa sin aceptar preguntas. Una falta de respeto, incluso un desprecio a los periodistas, para alguien que presume

Fuente: ExpansionBolsa - 🏆 34. / 63 Leer más »

La carta a los reyes magos de Sánchez y Díaz que elude la España plurinacionalUna vez más, el presidente del Gobierno ha comparecido ante la prensa sin aceptar preguntas. Una falta de respeto, incluso un desprecio a los periodistas, para alguien que presume

Fuente: ExpansionBolsa - 🏆 34. / 63 Leer más »

Piloto arrestado dice que tomó 'hongos mágicos' 48 horas antes del incidente de Alaska AirlinesEl piloto está actualmente fuera de servicio y adujo su comportamiento a los efectos de los 'hongos mágicos' que había consumido.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

La leyenda de Herodes y los Magos de OrienteCuenta la leyenda que el malvado Herodes I el Grande se sintió engañado por los Magos de Oriente y buscó eliminar al Mesías. Sin embargo, la veracidad de esta historia es cuestionada por la falta de menciones en los registros históricos.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

'Harry Potter', en versión Pixar: así serían los alumnos del Colegio Hogwarts de Magia y HechiceríaLa IA ataca de nuevo transformando a los magos y los mortífagos en personajes adorables.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Cómo ahorrar en tus regalos de Navidad: aprovecha el Black Friday para hacer tus comprasEn el Viernes Negro bajan los precios de juguetes, ropa y electrónica, tres de los favoritos para regalar en Papá Noel o Reyes Magos.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »