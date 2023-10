Los Mossos, 'sin indicios' para detener a las monitoras acusadas de agresión sexual

Los Mossos d'Esquadra no han encontrado indicios contra las dos monitoras de comedor de un colegio de Vallirana, en Barcelona, a las que investigan por presuntamente agredir sexualmente a menores del centro, han explicado fuentes del cuerpo a Europa Press. Las mismas fuentes han indicado que mantienen la investigación abierta pero que con lo recabado hasta ahora no cuentan con indicios para atribuirles un delito, por lo que no prevén ninguna detención por ahora.

Por su parte, el Ayuntamiento de Vallirana ha manifestado en un comunicado su 'más firme rechazo' a cualquier tipo de violencia y agresión. También han pedido 'respeto' por las actuaciones policiales y el proceso judicial abierto para garantizar la protección de todos los afectados. El caso salió a la luz cuando las víctimas de las agresiones sexuales contaron a sus padres lo que les ocurría a la hora del comedor.

