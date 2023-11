Los mexicanos recuerdan a sus difuntos queridos en el Día de Muertos

Con el olor característico a copal, una resina que se enciende en esta celebración, miles de personas se volcaron en el centro histórico de la citad alcaldía para 'recibir la visita” de los seres queridos que fallecieron, una creencia que ha ido pasando de generación en generación.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ABC_CULTURA: 30 mexicanas relevantes protagonizan el ‘Altar de los muertos’ de la Casa de México en MadridMadrid, 1 nov (EFE). (Imágenes: Santiago Castro).- Treinta mujeres que han hecho historia en México ...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

VANITYFAIRSPAIN: Louis Vuitton: los baúles en los que viajan los grandes premios deportivosLa competición de vela más antigua y la marca de lujo retoman su alianza con la celebración en Barcelona de la 37ª edición de la Louis Vuitton America’s Cup.

Fuente: VanityFairSpain | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Los madrileños acuden a los cementerios por el Día de Todos los SantosMadrid, 1 nov (EFE). (Imagen: Ramón Ayala / Ángel Herrera).- Los españoles acuden a los cementerios ...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Los valores del Ibex más castigados y los más premiados por los analistas durante las caídasLa resaca bajista que ha dejado el mes de octubre en la renta variable se proyecta igualmente sobre las perspectivas a medio y largo plazo de las firmas de análisis. El Ibex perdió

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

CNNEE: México actualiza a 46 la cifra de muertos tras el paso del huracán OtisEl Gobierno de México elevó a 46 el número de muertos en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Productores de papel picado dan color al Día de Muertos de MéxicoPuebla (México), 31 oct (EFE).- El municipio de Huixcolotla, en el centro de México, se ha convertid...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕