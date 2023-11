Los lectores piden una tregua

Hace unas tres semanas le dediqué una columna a esa droga brutal que es el fentanilo, y un lector muy amable, Agustín Hernández, la comentó en mi Facebook diciendo que, aunque suelo poner en mis textos algunas notas de esperanza, le encantaría que escribiera un artículo que estuviera lleno de ilusión “desde el principio hasta el final”.

Al domingo siguiente, tras una columna en la que hablé (cómo no) de Gaza, otra lectora habitual, Doña Bamba, que posee un especial y desternillante sentido del humor y suele aderezar jocosamente mis escritos, precisó: “O me estoy agriando o últimamente escoges asuntos a los que no puedo rasparles yo una chispa de gracia para aliviarlos”. Parece que los lectores, en fin, me piden una tregua. Yo también se la pido al mundo y a la vida. Son interesantes las observaciones que la gente hace sobre tu trabajo. Hace muchos años, quizá 20, me escribió otro lector una afectuosa carta en la que decía que mis artículos no estaban mal y tal y cual, pero que si no me había dado cuenta de que llevaba demasiadas semanas hablando solo de libro





