Los Latin Grammy llegan a España por primera vez en su historia

Por primera vez en su historia, los Latin Grammy salen de Estados Unidos y aterrizan en España, concretamente en Sevilla, ciudad que este jueves se convierte en la sede mundial de la música para esta 24ª edición de estos premios internacionales. Hasta allí se han desplazado nuestros compañeros Daniel Mateo e Ignacio Díez, quienes, a través de la cuenta de TikTok de 20minutos, están contando todas las anécdotas de la alfombra roja y de una gala que se presenta histórica.

Los colombianos Camilo, Karol G y Shakira, con siete nominaciones cada uno, son los artistas con más opciones de premio en esta 24ª entrega anual, a la que también concurrirán como grandes favoritos el argentino Bizarrap, con seis, o el malagueño Pablo Alborán, con cinco. Borja, nominado a Mejor Nuevo Artista Borja, nominado a un Latin Grammy 2023, habla con 20minutos: "Nervioso, pero sobre todo feliz. Quiero estar presente, que si no pasa todo y no lo esperas. Me ha costado dormir porque lo imagino mucho, pero estoy aquí disfrutando y viviendo el momento

