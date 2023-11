La lucha por la supervivencia parecía complicada, como ocurre en su historia. Pero la saga de 'Los juegos del hambre' sale más o menos ilesa tras cuatro películas y sin tener ahora a la carismática Jennifer Lawrence al frente del reparto. Llega 'Los juegos del hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes'. Muchos auguran que 'El viejo roble' puede ser el testamento cinematográfico de un Ken Loach de 87 años.

Y todo son piropos -nos sumamos- a la actuación de Malena Alterio en 'Que nadie duerma'. Hay más estrenos, como la segunda película de la directora Carlota Pereda en 'La ermita', protagonizada por Belén Rueda o la fábula feminista de animación 'El sueño de la sultana'. Empezamos nuestro repaso a los estrenos. Sentaos en la butaca y, si queréis, coged un buen puñado de palomitas. Los juegos del hambr

:

CİNCODİASCOM: Los baldíos llamamientos a los bancos, y los fondos que ya no son lo que eranLas entidades siguen si ofrecer grandes intereses de depósito

Fuente: CincoDiascom | Leer más »

ELDİARİOES: Con la gasolina por las nubesLos precios de los carburantes vuelven a dispararse y situarse en máximos no vistos desde la crisis energética. Este fuerte repunte se explica no sólo por el veto de Estados Unidos y Europa a las importaciones de crudo procedentes de Rusia, sino también por la reciente decisión de Arabia Saudí de mantener el recorte de su producción, junto a la actual debilidad del euro frente al dólar, formando todo ello una tormenta perfecta que no parece que vaya a escampar a corto o medio plazo. Ya se escuchan voces que piden la intervención del Gobierno para que vuelva a aplicar ayudas directas para los conductores no profesionales, tal y como hizo de marzo a diciembre de 2022, cuando la gasolina superó los 2 euros el litro y se aprobó un descuento de 20 céntimos por litro. No obstante, en pleno proceso de investidura, ya veremos si el Gobierno en funciones decide intervenir de nuevo y con qué medida. También están en el punto de mira el IVA y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos que gravan la gasolina y el diésel de los coches de combustión, los cuales suponen alrededor del 40% del precio que pagamos cada vez que repostamos. Sin embargo, y a pesar de los altos precios de los carburantes, no podemos olvidar la importante función de los llamados impuestos medioambientales en plena crisis climática mundial. Llegados a este punto, no se comprenden los motivos por los que el carburante que utilizan los aviones apenas está sujeto a tributación en Europa y España. En nuestro país sólo se aplica un IVA reducido del 10% al combustible y a los billetes de los pasajeros de los vuelos nacionales, mientras que los vuelos internacionales y transoceánicos no pagan ningún impuesto, ni por el combustible, ni por los billetes, ni tampoco por sus emisiones contaminantes. Según un informe de este pasado verano de la ONG Transport & Environment, la Unión Europea dejaría de ingresar más de 34.220 millones de euros por la falta de impuestos sobre el sector aéreo, siendo en el caso de España nad

Fuente: eldiarioes | Leer más »

ELDİARİOES: Ionizadores de aire: ¿sirven para respirar y dormir mejor?¿Cómo es el aire que respiras en casa? Si vives en una ciudad, el aire que entra por tu ventana cuando ventilas las habitaciones está cargado de todo lo que contamina la atmósfera a tu alrededor: polen, partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno y azufre y monóxido de carbono. Además, a eso tienes que sumar otros posibles contaminantes que proceden del interior de tu casa, como células de piel muerta, ácaros, moho, bacterias y virus, además de sustancias químicas potencialmente nocivas como las que contienen algunos ambientadores. Si además alguien fuma en casa, la calidad del aire empeora vertiginosamente. Esto puede afectar a la respiración y, con el tiempo, provocar efectos no deseados sobre la salud. También puede empeorar afecciones existentes como el asma. Seguramente habrás visto purificadores de aire, que prometen filtrar el aire del interior de tu casa de estas partículas y sustancias. Sin embargo, en el mercado también se encuentran ionizadores de aire, más baratos que los purificadores, y que también prometen eliminar polvo, alérgenos y olores. Para terminar de complicar las cosas, algunos purificadores de aire también incluyen un ionizador, además del filtro. Cómo funcionan los ionizadores Los ionizadores son aparatos que eliminan determinadas partículas del aire produciendo iones negativos, es decir, moléculas cargadas eléctricamente. El propósito de un ionizador de aire no es actuar como un filtro, sino hacer que las partículas se carguen de electricidad. Un ionizador utiliza electricidad para producir iones negativos (moléculas que han ganado un electrón). Los iones negativos se unen a las partículas de polvo o a las que forman el humo del tabaco, y hacen que queden cargadas de electricidad estática. De este modo se atraen unas a otras y caen al suelo, o se ven atraídas por las paredes, el techo, las cortinas, alfombras o los muebles, y por tanto las retiran del aire. Hay diferentes tipos de ionizadores de aire, aunque los más comunes son los que u

Fuente: eldiarioes | Leer más »

ELDİARİOES: El porno, el opio del puebloVenga, dejad de poner mensajes afirmando que os produce vómitos leer que un padre se follaba a su bebé y luego la ofertaba a otros pervertidos, el desalmado. Venga, dejemos de extrañarnos de que los niños violen a niñas. Venga, dejemos de mirar la luna porque el dedo que la señala es un dedo poderoso que cuando no señala se emboza los dólares y los euros en el bolsillo. Venga, señalad a los curas pederastas y violadores pero olvidad a los oligarcas de la degradación de las mujeres, de los cuerpos, de la sexualidad humana y de las psiques. Me da igual que me llaméis monja, lo que me llevo puesto solo yo –y otros– lo sabemos. Reflexionad. Jamás en la historia la corrupción moral había habitado en la sede de la inocencia como ahora. Vale, indignaos al leer corrupción y moral, incluso inocencia si no sabéis lo que es, pero no dejéis de pensar en cómo abonáis los intereses de los capitalistas desalmados que han convertido algo tan rico y tan inspirador como es la sexualidad humana en un mercado de puercos inmundos en los que las personas ya no son sino cuerpos sumidos en la abyección y utilizados como receptáculos –¿consentidos, no consentidos?– de las miserias con las que se adormece a la población y se enturbia y se pervierte y se condena a vuestros hijos. Es el opio del pueblo, amigos. ¿Quién soporta ya la putrefacción sólo a base de fútbol? Es el opio del pueblo, que campa en sustitución de la religión y de ese Dios que matamos. Soy atea. No me vengan con monsergas. Soy atea a conciencia, la que tiene el que racionalmente ha renunciado al falso refugio de la idea de Dios. Pero también soy humanista y no puedo sino constatar cómo se está asesinando a generaciones enteras bajo la consigna de una falsa libertad liberal que lucra a los de siempre. Es lindo volver a casa y adormecer el trabajo de mierda, el jefe de mierda, la vida sin objeto ni horizonte, y hacerte una paja que te deja como nuevo y que te hace sentirte empoderado. En muchos casos hasta gratis. ¿Por qué te

Fuente: eldiarioes | Leer más »

ELDİARİOES: Jairo, padre de una víctima de las discotecas de Murcia: 'El Ayuntamiento quiere ser parte acusadora, pero está implicado'Jairo, el padre de una de las jóvenes que perdieron la vida en la discoteca La Fonda Milagros este domingo, tiene la intención de constituir una plataforma para personarse como acusación en la causa y exigir las máximas responsabilidades a los culpables del incendio que costó la vida a 13 personas en la zona de ocio de Las Atalayas, en Murcia. 'No he tenido tiempo de localizar a los demás afectados, estos días están siendo muy duros', explica a elDiario.es el colombiano al tiempo que critica que 'se vaya a personar el Ayuntamiento de Murcia como parte acusadora, cuando son los implicados; los culpables de lo que pasó están en el gobierno municipal porque no pudieron garantizar la seguridad de sus ciudadanos', se queja y añade 'que no hicieron cumplir el dictamen de cierre de los locales' que ardieron la madrugada del domingo. Jairo, que lleva 25 años en España y hace cinco que se trajo de Colombia a su hija Leidy Paola y la pareja de esta, Kevin –ambos fallecidos en el incendio– insiste en que había una orden de cierre: 'El Ayuntamiento negó las modificaciones que presentó la empresa Teatre para dividir el local en dos y crear La Fonda, pero no se cumplió esa orden y no cerraron ningún fin de semana'. Jairo apunta a que la noche en la que fallecieron su hija y su yerno, 'hubo unos fuegos pirotécnicos dentro del local, que tenía los techos de madera, tengo un vídeo de una persona que estuvo allí y que me ha explicado el punto en que se generaron las llamas, pero no pudo grabar mucho tiempo porque la gente empezó a salir despavorida; pero estoy investigando hasta qué punto está permitido lanzar este tipo de fuegos en una discoteca'. Su hija, Leidy Paola (27 años), era la primera vez que iba a Murcia a esta discoteca. 'Nosotros vivimos en Caravaca, y salieron esa noche ella y su novio con otra pareja de aquí que es ecuatoriana y que han dejado huérfanos a tres niños'. Los cuatro cuerpos, según relata Jairo, los encontraron en el cuarto de baño de la segunda planta. 'Mi

Fuente: eldiarioes | Leer más »

ELDİARİOES: La Inspección de Trabajo concluye que la empresa que desnudó a azafatas 'atentó' contra su 'dignidad e intimidad'La empresa Meccti, que realizó la selección de tripulantes de cabina para Kuwait Airways en España en la que las aspirantes tuvieron que quedarse en ropa interior, dio un 'trato a las candidatas denigrante y atentatorio a la dignidad, a la intimidad y a su integridad psíquica que no es compatible con los derechos humanos y los valores de una sociedad avanzada y democrática'. El informe de la Inspección de Trabajo, al que ha accedido elDiario.es, constata que los hechos que se produjeron durante el proceso de selección en noviembre del año pasado vulneran el Estatuto de los Trabajadores, así como artículos de la Ley de Igualdad y la Ley de Empleo. Pese a la lista de infracciones que detalla el informe, la Inspección no ha podido sancionar a ninguna de las empresas implicadas –además de Meccti y Kuwait Airways, otras dos empresas participaron de la contratación y la puesta en marcha del proceso: Meiservices y Vivaah Havacilik Ve– puesto que no están constituidas en España. Solo una empresa respondió a los requirimientos de la Inspección: Meiservices, que figura en el Registro Mercantil de Marruecos y a la que Meccti subcontrató el proceso en España, que respondió que ni la normativa española ni la europea les son de aplicación puesto que ni están constituidos en nuestro país ni tienen sucursales en ningún estado europeo. A comienzos de año, elDiario.es reveló en exclusiva los testimonios de ocho mujeres que participaron en el proceso de selección de Meccti para Kuwait Airways el pasado 5 de noviembre de 2022. Las ocho relataron los comentarios ofensivos y las prácticas vejatorias que tuvieron lugar durante el proceso: las aspirantes tuvieron que quedarse en ropa interior y enseñar su dentadura, y algunas fueron eliminadas por su peso, sus lunares o sus cicatrices. Una de ellas, además, fue eliminada del proceso en el último momento por ser negra. “Lo siento pero Kuwait Airways no contratará a personal de piel oscura”, le comunicaron en un mensaje. La Inspección de Tra

Fuente: eldiarioes | Leer más »