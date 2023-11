Los gatos tienen 276 expresiones faciales distintas, revela un estudio

Los gatos que se sienten amistosos cierran los ojos y mueven sus orejas hacia delante. Crédito: Imagen de Chris Winsor/Moment RF/Getty Images Florkiewicz explicó que los gatos domesticados suelen ser socialmente más tolerantes que sus pares salvajes debido a la proximidad en que viven con los humanos, por lo que los investigadores esperaban ver expresiones tanto en contextos positivos como negativos, pero les sorprendió"observar 276 expresiones faciales morfológicamente distintas".

Para recopilar datos, Scott grabó a 53 gatos en un café de gatos local cuando estaban en la Universidad de California en Los Ángeles, entre agosto de 2021 y junio de 2022. De los 194 minutos de video recopilados, registró 186 interacciones felinas. Los gatos eran domésticos de pelo corto adultos de ambos sexos, esterilizados o castrados.

Un gato agresivo tiene las pupilas contraídas y las orejas pegadas a la cabeza. Crédito: yhelfman/iStockphoto/Getty Images Aunque no pudieron atribuir un significado a cada expresión que registraron, Florkiewicz y Scott descubrieron que el 45,7% de las expresiones codificadas eran amistosas, mientras que el 37% eran agresivas.El trabajo detalla que una expresión amistosa se muestra cuando las orejas y los bigotes se mueven hacia delante mientras los ojos se cierran, y un gato agresivo tiene las pupilas contraídas, las orejas aplastadas contra la cabeza y un deslizamiento de la lengua por el labio.

