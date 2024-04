Los embalses en España superan el 60% de media gracias a las lluvias

Hoy me ha gustado dar una alegría en el tiempo que hace 3 años que no podía dar: nuestros embalses superan el 60% de media en España. Desde marzo de 2021 no pasábamos esa barrera y esta vez ha sido gracias a la borrasca Nelson y a esas lluvias de la Semana Santa que tantos disgustos dieron. La subida del añoEsta semana nuestras reservas de agua en el conjunto de España se han incrementado en 2.968 hm3. Si quieres la cuenta fácil, es como si se hubieran llenado 3.

000 estadios Bernabéu, que siempre se pone de ejemplo porque su volumen son un millón de metros cúbicos, es decir, 1 hm3. Pero a mí me resulta más fácil este otro ejemplo: es como si se hubiera llenado desde 0 y hasta casi el tope el mayo embalse de España, el de La Serena. Eso es lo que se ha repartido en solo una semana por muchos embalses de España. Y eso supone un incremento del 5,3% en una semana, que es la mayor subida de lo que llevamos de año, pero tampoco es tan extraordinaria porque el enero tuvimos otra del 5,2

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



A3Noticias / 🏆 6. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El PP propone que junto a los pasos de peatones se aparquen motos, bicis o patines y no cochesEl 60% de los atropellos de España se producen en los pasos de patones.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Los fondos de retorno absoluto en España pierden el 60% de su patrimonioLos fondos de retorno absoluto en España han perdido el 60% de su patrimonio debido a su incapacidad para cumplir con las promesas de rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado. Estos productos, que llegaron a recibir más de 4.000 millones de euros en 2017, han registrado salidas de dinero durante varios años y han tenido una rentabilidad media anual de solo un 0,6% en los últimos 10 años.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Los oncólogos piden ampliar los cribados de cáncer de colon en España hasta los 74 añosInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Los pantanos españoles, casi al 60% de su capacidad tras una semana de lluvia ininterrumpidaLas lluvias de esta Semana Santa han aliviado la sequía en Andalucía y han servido para mejorar las reservas de los pantanos en algunas zonas, sobre todo en la Cuenca del Guadalquivir.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Los vascos, los que menos se divorcian en EspañaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

El problema de los tres cuerpos: uno de los grandes estrenos del año en EspañaEste mismo mes de marzo llega al streaming uno de los grandes estrenos del año en España en cuanto a series: El problema de los tres cuerpos. La producción de ciencia ficción adapta la novela homónima del escritor chino Liu Cixin y tiene como productor a David Benioff, conocido por ser el creador de Juego de tronos. Además, también cuenta con un reparto repleto de estrellas liderado por Benedict Wong (Wong en el Universo Cinematográfico de Marvel), aunque también participa alguna cara ya vista en Canción de hielo y fuego, como John Bradley (Samwell Tarly), Jonathan Pryce (Gorrión Supremo) o Liam Cunningham (Davos). En El problema de los tres cuerpos también han trabajado Eliza González (Sr. & Sra. Smith en Amazon Prime Video), Jovan Adepo (When They See Us) y Jess Hong

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »