Los Beatles "revive" gracias a la tecnología en el videoclip de "Now and Then". Matthew Perry estaba "feliz y vibrante" el día antes de morir. Los coprotagonistas de Perry en el exitoso programa Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc asistieron al servicio, celebrado en Forest Lawn Memorial Park, informa People.

Perry, de 54 años, fue encontrado “inconsciente en un jacuzzi independiente” en su casa el 28 de octubre, dijo a CNN un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. No se ha determinado la causa de la muerte del actor, y la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo que se requieren pasos de investigación adicionales antes de llegar a una conclusión, según informes anteriores de CNN

:

INFORMATIVOST5: 'Now and then', la canción de los Beatles que resucita la voz de John LennonInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

ABC_CULTURA: 'Now and then', la última canción de The BeatlesLondres (R.Unido), 2 nov (EFE).- The Beatles siguen empeñados en demostrar su inmortalidad. Literalm...

Fuente: abc_cultura | Leer más »

ELCULTURAL: Así es la canción zombi de The Beatles que no necesitábamosAunque pasará a la historia por la novedad, 'Ahora y entonces', la canción compuesta por John Lennon, nos ofrece la peor cara de un simulacro.

Fuente: elcultural | Leer más »

ABC_CULTURA: Llega la 'última canción' de The Beatles gracias a la polémica inteligencia artificialLondres (R.Unido), 2 nov (EFE).- The Beatles siguen empeñados en demostrar su inmortalidad. Literalm...

Fuente: abc_cultura | Leer más »

ABC_CULTURA: The Beatles crean la canción 'Now and then' gracias a la inteligencia artificialLondres (R.Unido), 2 nov (EFE).- The Beatles siguen empeñados en demostrar su inmortalidad. Literalm...

Fuente: abc_cultura | Leer más »

CNNEE: Lanzan 'Now and Then', la última canción de The BeatlesLa última canción The Beatles, 'Now and Then', se lanzó mundialmente este jueves, y este viernes verá la luz su video musical. La canción cuenta con la | Mundo | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más »