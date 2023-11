Los aeropuertos de Aena recuperan conectividad con Europa del Este y Asia esta temporada de invierno

La afectación de la pandemia o de la invasión rusa de Ucrania va a menos en la conectividad de los aeropuertos de la red de Aena. Las aerolíneas con actividad hacia o desde España han programado un total de 126,6 millones de asientos para la temporada de invierno que comenzó ayer y alcanzará hasta el próximo 30 de marzo, tal y como había anticipado la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Serán casi 731.000 operaciones comerciales.

Aena también resalta el refuerzo de la oferta relacionada con República Checa, que tendrán este invierno un 83% extra en capacidad, así como Emiratos Árabes Unidos (+42%) y Austria (+30%). El mercado europeo se lleva 68,7 millones de los asientos programados (un 19% más), mientras que el doméstico abre nueva temporada con la reserva de capacidad por de 44,8 millones de plazas (un 7% más).

