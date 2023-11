Los accesorios imprescindibles para tu coche que puedes fichar con descuento en Black Friday

El día del Black Friday se acerca y con él las numerosas ofertas online para comprar todo tipo de productos. Por ello, ya se pueden ir echando un ojo a varios accesorios para el coche, y así cuando llegue el día 24 de noviembre, tener claro qué se quiere adquirir. En España hay muchos de estos 'gadgets' que se podrán conseguir con grandes ofertas a través de Amazon, aunque no será la única plataforma con grandes descuentos.

Obviamente, no se puede utilizar mientras se conduce, pero también es motivo de sanción llevarlo mal colocado mientras se circula. Por ello, la mejor solución es colocar un adaptador en el vehículo que permita llevar el teléfono bien sujeto, ya no solo por comodidad, sino para ahorrarse el dinero de la multa. Tener el coche limpio ya no solo es una cuestión de higiene, sino también de seguridad.

Los Javis y Ana Belén serán los presentadores de los Goya 2024La gala se celebrará el próximo 10 de febrero en Valladolid Leer más ⮕

Y los ganadores de los 'Premios Oscar' de los perfumes han sido...Un año más, y ya van 16, la Academia del Perfume ha premiado a las mejores esencias en diferentes categorías. Todo en el transcurso de una emotiva gala en los teatros del Canal de Madrid Leer más ⮕

Los presentadores de los Premios Goya 2024: Ana Belén y 'Los Javis'Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

Los conductores de Amazon se quieren ir a UPS porque su sueldo es de 170.000 dólaresUPS logró este verano un acuerdo con el sindicado Teamsters por que ganarán hasta 170.000 dólares de remuneración total, abarcando salarios y beneficios como cuidado médico y jubil Leer más ⮕

Los conductores de Amazon se quieren ir a UPS porque su sueldo es de 170.000 dólaresUPS logró este verano un acuerdo con el sindicado Teamsters por que ganarán hasta 170.000 dólares de remuneración total, abarcando salarios y beneficios como cuidado médico y jubil Leer más ⮕

El coche más 'verde' de todos los tiempos: llegan los premios LCA de Green NCAPLa organización Green NCAP que certifica y testea los coches según sus emisiones crea unas nuevas pruebas que evalúan cuánto contamina un vehículo durante toda su vida útil. Estos han sido los coches galardonados. Leer más ⮕