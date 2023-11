Loles León afirma que ha coincidido con malas personas en su carrera: 'Me he encontrado a unos cuantos&qu

Loles León presenta 'Alimañas', su nueva película, en cuyo reparto también encontramos a Silvia Abril, Antonio Resines, Carmina Barrios o Carlos Areces. Pero, durante su visita a 'La Roca', la actriz también ha repasado algunas de sus vivencias en su carrera.

"¿Hay muchos actores que no son buenas personas?", le pregunta Juan del Val, ante lo que esta asegura: "De los que yo he tratado en 55 años, me he encontrado unos cuantos, pero bueno están ahí, la vida también les enseña". "¿Un poco alimañas, ¿no?", plantea Sara Ramos, a lo que esta afirma que "alimañas somos todos, tú también, espérate que te hagan algo".

