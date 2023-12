Lo que debes saber antes de hacerte una resonancia magnética

La resonancia magnética o RM es una prueba diagnóstica de lo más habitual en nuestro país, pero antes de someternos a un examen de este tipo hay una serie de cuestiones que debemos conocer para que todo transcurra perfectamente. Aquí van algunas de las preguntas más frecuentes que solemos hacernos antes de realizarnos esta prueba diagnóstica y, por lo general, no obtenemos respuestas claras.

La resonancia magnética emite unos sonidos fuertes durante su funcionamiento, pero no tiene que preocuparse de nada, además le pondrán unos auriculares o incluso música para aislarle de ese ruido lo máximo posible. El contraste es otra cosa que se utiliza o no durante la resonancia magnética. Eso no es otra cosa que un fármaco que permite ver con más detalle determinadas cavidades de nuestro cuerpo, ver cómo funcionan algunas estructuras e incluso distinguir tejidos sanos de dañados. Este contraste nos los pueden dar de forma oral antes de la prueba o puede que nos lo inyecten durante la realización de la misma a través de una vía venosa





