Leticia Ramírez Amaya: “México es multicultural y así debe explicarse en las escuelas”

Estos cambios convergen en la edición de 152 millones de libros de texto, que se reparten gratuitamente en las escuelas e institutos y que ya recogen estas propuestas de “Nueva Escuela Mexicana”, para gran escándalo de la oposición, de grupos cristianos y de incluso buena parte de los intelectuales más vinculados al viejo régimen mexicano, el que el Gobierno de López Obrador se afana en derribar, paradójicamente, desde el poder mismo.

Lo más probable es que ni siquiera los han leído. Lo llaman “comunismo” porque se basa en la comunidad, pero evidentemente es un sinsentido. El modelo busca una mayor integración de la escuela en la comunidad: que se sirvan mutuamente, que beneficie a todos. Queremos que el aprendizaje a través de los proyectos escolares también tengan que ver con la propia comunidad. headtopics.com

Con tanta perspectiva humanística y por proyectos, podría dar la impresión de que las materias escolares clásicas están desdibujadas en el nuevo modelo. ¿Interesan las materias académicas o no interesan?

¡Evidentemente! ¿Cómo se puede pensar que no se van a enseñar Matemáticas? El tema no es si se enseñan o no, sino cómo se enseñan. Las Matemáticas están integradas dentro de los proyectos: las necesitas para resolver las tareas y los proyectos, aunque no venga en el temario un ejercicio concreto. headtopics.com

