Leonor solemniza la continuidad de la Corona el mismo día que se da por descontada la de Sánchez en el Gobierno

Tampoco estaban, pero ellos por voluntad propia, tres de los ministros del Gobierno –Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón–, ni nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, que son los que harán posible el próximo gobierno de Pedro Sánchez.

Luego ya, en el salón de los Pasos Perdidos, Leonor junto a sus padres y hermana, recibió las condecoraciones del Congreso y el Senado y fue saludando uno a uno a todos los invitados, pero eso ya no fue a la vista de los plumillas, que en el Parlamento –y no sólo para esta ocasión– tienen limitados sus movimientos y son vigilados por las Fuerzas de Seguridad hasta en el patio de Floridablanca. La España oficial tampoco se lleva bien con la España periodística.

Más prudente que los populares se mostró Felipe González, aunque no pudo evitar su malestar con la imagen de Cerdán y el ex president de la Generalitat, que para el PSOE vuelve ya a tener tratamiento de president y no de prófugo de la Justicia. La fotografía fue distribuida por el PSOE a escasas horas de la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias.

En el fondo lo uno y lo otro está previsto en la Constitución. Lo primero en el artículo 61 que establece el juramento por el que el heredero se somete a la Constitución el día de su mayoría de edad. Y lo segundo, en el 99, que pauta el procedimiento a seguir por un candidato propuesto por el rey para conseguir una investidura. Tan institucional es lo uno como lo otro, aunque haya distintas pompas y liturgias para cada ocasión.

