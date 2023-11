Leonor no es un lujo sino una necesidad

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INFORMATIVOST5: La princesa Leonor y la evolución de sus discursosInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

INFORMATIVOST5: Expectación en Madrid por la jura de la Constitución de la princesa LeonorInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

SEXTANOTICIAS: Los detalles de la jura de Leonor: ausencias destacadas, primeras veces, presencia femenina histórica...La princesa Leonor de Borbón jurará la Constitución este martes en un acto que será histórico por la presencia de la primera mujer heredera de la Corona. Sin embargo, habrá ausencias destacadas, como las del Gobierno en funciones y de los reyes eméritos.

VANITYFAIRSPAIN: El gran momento de Leonor: su presente y futuro como heredera, analizado por expertosLeonor de Borbón cumple 18 años e inicia una nueva etapa vital al jurar la Constitución. Analizamos su presente y su futuro como heredera con varios expertos en la materia que pincelan un retrato de la que será reina de España.

EXPANSIONCOM: La Princesa Leonor jura una Constitución amenazadaHace 37 años su padre, el Rey Felipe, juró la Constitución en presencia del Rey Juan Carlos y de don Juan en las Cortes. Nada que ver el ambiente político de ese 1986, ni el presti

ELDIARIOES: Leonor: sobredosis de azúcar en la CorteLa exaltación monárquica que se vive en España ante la jura de la Constitución de Leonor de Borbón no se produjo ni durante la proclamación como Rey de su padre, Felipe VI, en 2014. La ceremonia se celebró entonces con austeridad espartana, escasez de banderas y de público en las calles y contención general de gestos.

