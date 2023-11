Leclerc se lleva la pole en el Gran Premio de Las Vegas

Después de un accidentado comienzo de fin de semana, el Gran Premio de Las Vegas ha continuado con una sesión de clasificación sin incidentes. Leclerc ha dominado en todo momento y se ha llevado la pole, que en el último segundo ha rozado Carlos Sainz . El madrileño, a pesar de ser segundo, saldrá duodécimo por la sanción de la FIA. Fernando Alonso ha sido décimo y partirá como noveno en la parrilla del domingo. Fernando Alonso , noveno en la parrilla.

El asturiano de Aston Martin ha terminado la sesión de clasificación en décimo lugar, después de no tener la última vuelta que esperaba cuando luchaba por la cuarta plaza. Gracias a la sanción a Sainz, saldrá noveno en la carrera del domingo. Sainz saldrá duodécimo por la sanción. El piloto madrileño ha acabado la clasificación segundo, pero por el cambio de motor está sancionado con diez puestos menos en la parrilla de mañana. ¡Quería la pole pero no ha podido ser! ¡Pole para Leclerc y Sainz, segundo! Lo está pasando mal Verstappen. No mejora su tiempo Charles Lecler





