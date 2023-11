'Le dedico mi silencio', la nueva novela de Vargas Llosa: un divertimento delicioso, musical y humano

El ocaso de un escritor suele estar despojado de grandeza. Cuando me propusieron reseñar la última novela de Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936), temí que la edad hubiera menoscabado su talento. Además, el tema no me resultaba muy atrayente. A pesar del inspirado título, Le dedico mi silencio, la música criolla del Perú nunca ha despertado mi interés. Afortunadamente, la lectura desmontó todos mis prejuicios.

Al igual que Toño Azpilcueta, opina que la música no es un mero entretenimiento, sino algo que nos permite soñar y que puede crear sólidos vínculos entre las personas.

