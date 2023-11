Laura Pausini brilla en la víspera de los Latin Grammy 2023

Laura Pausini ha brillado en la víspera de los Latin Grammy 2023 sin necesidad casi de abrir la boca, pues como receptora de la distinción Persona del Año han sido sus grandes y numerosísimos amigos los que la han reivindicado como intérprete y compositora a través de sus éxitos, así como por su calidad humana.

Refulgente en su vestido de lentejuelas ha posado a su llegada este miércoles en Sevilla a la alfombra roja del acto del que era la gran protagonista, radiante también en su sonrisa ante un homenaje que, como ha repetido insistentemente, no se esperaba por su nacionalidad, a pesar de ser 'la italiana más orgullosa de ser latina'. 'No estoy nerviosa, solo superemocionada y honrada de estar aquí', ha señalado la cantante y compositora italiana a EFE en los instantes previos a la cena y a un concierto cuyos participantes han sido una sorpresa para la propia artista hasta su celebración, tras la que ha confesado entre su habitual torrente de declaraciones: 'Esto no lo voy a olvidar nunca

