Laura Borràs pierde protagonismo en Junts per Catalunya

En política no se debe dar a ningún dirigente por amortizado, pero resulta una obviedad que la fulgurante luz de protagonismo político que emitía hasta hace unos pocos meses la expresidenta del Parlament Laura Borràs parece haberse apagado, tanto hacia el exterior como en el interior de Junts per Catalunya.

Borràs llega fuera de foco mediático, con poca incidencia política en la marcha del partido y con sus seguidores desgastados al nuevo ciclo político que suponen los acuerdos de Junts con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. Una nueva etapa que se inauguró oficialmente este pasado sábado con la reunión de Suiza, también con la ausencia de la presidenta de Junts. Ha visto cómo su peso político en el interior del partido se ha ido reduciendo en los últimos meses, a pesar de ocupar un cargo tan relevante como es la presidencia de la formación política





