Las ventajas de las baterías de magnesio sobre el litio

Las baterías de magnesio capitalizan todas las ventajas de este mineral sobre el litio. Es considerablemente más abundante, eliminando el hándicap que supone para el suministro y reduciendo los costes. El precio del magnesio ronda los 5.000 dólares por tonelada, aproximadamente la mitad del litio. Además, presentan una mayor densidad de energía y de potencia, incluso a temperatura ambiente.

Por último, pero no menos importante, no propician la formación de dendritas ni experimentan fallos en su estructura interna lo que da lugar a baterías más seguras al reducir los riesgos de explosiones e incendios.No obstante, el desarrollo de este tipo de baterías se ha visto obstaculizado por los materiales empleados tanto en el cátodo como en el electrolito. La inclusión de cloruro en el electrolito contribuye a un rendimiento lento, lo que impide que estas baterías sean competitivas en el ámbito comercial ya que no pueden almacenar y liberar grandes cantidades de energía de manera eficiente.El magnesio es mucho más abundante que el litio y, por lo tanto, su precio es inferio





publico_es » / 🏆 5. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Llegan las primeras caídas bruscas de las temperaturas a España: estas son las zonas más afectadasTras las borrascas, España empieza a experimentar los primeros síntomas del frío en otoño, con temperaturas bajo cero en algunos lugares.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Las teorías desinformadoras sobre las manifestaciones en las sedes del PSOE'Fuerza aérea y ejército listos para la activación de la ley marcial el próximo sábado!!!'. 'El Gobierno estudia decretar el estado de excepción para...

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Las primeras elecciones en las que las mujeres españolas pudieron votarEl 19 de noviembre de 1933 se celebró la primera vuelta de las segundas elecciones a Cortes de la Segunda República Española, en las que las mujeres españolas pudieron ejercer el derecho al voto por primera vez. Sin embargo, este derecho solo duró hasta las elecciones de 1936.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »