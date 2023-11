El éxito de 'Un violador en tu camino' cantado en multitud de manifestaciones y reivindicaciones feministas de todo el mundo dejó claro que algo se está moviendo dentro de la sociedad y que, desde 2019, los avances en la igualdad se están abriendo paso. A pesar de ello, desde 'Las Tesis' alertan de que existe también la posibilidad de retroceder. “Muchas veces lo que se avanza se retrocede. El mismo aborto es un derecho ganado que se ha perdido.

“No sabemos qué se puede hacer con estos movimientos, pero sí que sabemos que ante los discursos de odio no hay diálogo posible. Hay cosas que no se pueden permitir, que no se pueden decir. No se puede negar la identidad de otra persona, es inaceptable. Debería ser ilegal”, critica Sotomayor.Su objetivo como colectivo es acercar las tesis feministas a otras personas que no tienen el acceso o el interés para sentarse a leer un libro sobre teoría feminista.

'Las Tesis', creadoras de 'Un violador en tu camino': "Negar la identidad de otra persona es inaceptable. Debería ser ilegal" El bipartit de PP i Vox es carrega la partida per a la promoció dels escriptors valencians a l’exteriorBarakaldo habilitará el albergue de Rontegi durante el periodo invernal para atender a mujeres sin hogarLa enfermedad hemorrágica epizoótica se extiende en Euskadi y ha matado ya 286 vacas desde el primer foco detectado en septiembre

:

INVERTIA: La conciliación, un deber que las empresas ya no pueden ignorarVivimos en una época de profunda transformación, en la que los valores, las expectativas y las demandas de los empleados se encuentran en una evolución constante y exigen cada vez una atención y una respuesta mayor por parte de las compañías.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

20M: María Becerra, en 'El Hormiguero': 'Me lavo las manos con sal para limpiar las malas energías'María Becerra comentó con Pablo Motos en el programa de Antena 3 el estreno de su nuevo single, 'Piscina'

Fuente: 20m | Leer más ⮕

INVERTIA: Las familias siguen tirando de ahorros para devolver antes la hipoteca aunque se estabilizan las amortizacionesAlgunos bancos empiezan a notar ya una desaceleración en el ritmo de repagos anticipados de la hipoteca.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕