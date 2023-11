Las startups españolas consolidan su modelo y captan financiación récord

Las empresas de nueva creación, innovadoras, disruptivas, escalables y de rápido crecimiento consolidan su modelo en España, aumentando su valor, su madurez y captando una financiación récord. En la última década, no hay duda de que el sistema emprendedor español se ha visto claramente reforzado, protagonizando grandes avances y oportunidades para el tejido empresarial.

De hecho, a día de hoy España puede presumir de vivir un sólido momento de consolidación de su ecosistema de startups, el cual ya alcanza, según el Spain Ecosystem Report, un informe elaborado por la plataforma de datos Dealroom con la colaboración de BBVA Spark. Empresas como Heura Foods, con un clara visión disruptiva y un firme propósito fundacional, son el claro ejemplo de la revolución que están protagonizando las 12.000 startups que actualmente hay en territorio nacional

