Las Noticias de ABC: La Princesa Leonor jura la Constitución, el PSOE prepara la amnistía y aumentan las personas centenarias en España

20M: Princesa Leonor: su evolución de niña a princesa mayor de edad a través de sus looksEn sus últimas apariciones la princesa Leonor ha demostrado dominar completamente el protocolo en lo que a estilismo se refiere. Sus looks son todo un acierto. Te mostramos cómo ha sido la evolución de la princesa Leonor a través de los looks que ha lucido en sus apariciones públicas.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: Modo Digital: Leonor: una princesa más cerca de ser reina al jurar la Constitución | RTVE NoticiasLa princesa Leonor ha jurado la Constitución en el día de su 18 cumpleaños tal y como manda la Carta Magna. Es un acto ante las Cortes y en el Congreso de los Diputados mediante el que se rubrica la continuidad de la monarquía parlamentaria.

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: El encuentro de la princesa Leonor con las instituciones del EstadoEn el Congreso de los Diputados, la futura reina de España será recibida, uno por uno y en espacios diferentes, por los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. En el vestíbulo principal se cruzará con la estatua de Isabel II, la otra monarca que ha jurado una constitución en nuestro país.

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

EFENOTICIAS: Las emblemáticas fuentes de Cibeles y Neptuno lucen la bandera española por la PrincesaMadrid (EFE).- Las emblemáticas fuentes madrileñas de Cibeles y Neptuno lucen esta noche con los colores de la bandera española en honor de la Princesa de Asturias, que hoy jura la Constitución en el Congreso de los Diputados.

Fuente: EFEnoticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Las fechas claves en los 18 años que cumple la princesa LeonorLa princesa Leonor jura este miércoles la Constitución en el Congreso de los Diputados. Con motivo de su mayoría de edad, hacemos un repaso a las fechas clave en estos 18 años.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

20M: La princesa Leonor jura la Constitución ante las Cortes Generales: 'Juro desempeñar fielmente mis funciones'La princesa Leonor asume oficialmente su tarea como heredera. La hija del rey Felipe VI ha jurado la Constitución Española ante las Cortes Generales, en el...

Fuente: 20m | Leer más ⮕