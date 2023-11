Las infraestructuras ferroviarias y la investidura de Pedro Sánchez

Las infraestructuras ferroviarias juegan un importante papel para que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. ERC ha logrado el compromiso del PSOE de que Rodalies (Cercanías, en Cataluña) pase a ser competencia de la Generalitat de Cataluña. Una reclamación que no es sólo cosa del soberanismo catalán: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) también quiere la gestión integral de los trenes de Cercanías

. Y los nacionalistas vascos todavía no han decidido si van a apoyar a Sánchez no. De hecho, fuentes del PNV afirman que la reclamación de las competencias sobre Cercanías en el territorio vasco está muy viva. Tanto que ya se ha puesto sobre la mesa en las negociaciones que se están desarrollando con el PSOE para que los nacionalistas apoyen la investidura de Sánchez. En este sentido, insisten en que la cesión de competencias de Cercanías en País Vasco forma parte del Estatuto de Gernika. Como con otras cuestiones, los vascos reclaman el cumplimiento de su contenido, en este caso en materia ferroviaria. Concretamente, el PNV exige que se les cedan las competencias sobre rutas y vías que sean exclusivamente regionales o locales. Aunque desde el PNV no lo dicen explícitamente, son conscientes de los límites legales que tiene la cesión de estas infraestructura

