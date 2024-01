Entendimiento de la plataforma, colaborar con creadores de contenido y romper con todas las reglas: las claves del éxito de los anuncios en TikTok. con sus más de 1.

000 millones de usuarios activos en todo el mundo, y su capacidad única para generar contenido viral, se ha convertido enLos anuncios en TikTok, ideados con los códigos propios de la app de videos en vertical, logran calar en la memoria de los miembros de lapueden recordar más fácilmente los anuncios en esta plataforma que en rivales como Instagram.De esta forma, todo tipo de anunciantes, desde marcas de ropa, empresas dedicadas al mundo del entretenimiento, y todo tipo de servicios, han logrado penetrar en las nuevas audiencias, generando mayor interés en su oferta.@hilton Unexpected & amazing things can happen when you stay, and we want you to stay with us for 10 minutes. Yup, we made a 10-minute TikTok AND we’re giving away 10M Hilton Honors Points + mor





Las bajadas de tipos previstas en EEUU dan alas a las subidas en BolsaWall Street ya giró al alza tras conocer el nuevo tono más acomodaticio adoptado por la Fed. Los avances se generalizan hoy en Europa, a la espera del BCE, y el Ibex recupera lo perdido en sus tres caídas consecutivas. Los valores más sensibles a la deuda lideran las ganancias, y neutralizan el freno de los bancos.

Los beneficios fiscales llegan a su máximo en 10 años con un fuerte repunte en IVA y SociedadesHacienda prorroga los Presupuestos y prevé mantener las ventajas tributarias a las empresas en 2024

VTech: 'YouTube, TikTok e Instagram son una oportunidad y no una amenaza'Llega uno de los grandes momentos publicitarios para la industria de los juguetes, por eso hemos iniciado una ronda de entrevistas con responsables de marketing de empresas del sector que estrenamos con Mabel Márquez, marketing manager de Vtech España.

Los gestores preparan sus carteras para un año marcado por la inflación y la desaceleraciónLos gestores dan por concluido el año y preparan sus carteras para un ejercicio en el que la inflación, las expectativas de rebaja de tipos y la desaceleración marcarán el rumbo de los mercados. Para 2024 las firmas de análisis anticipan subidas más moderadas y escogen a cotizadas de pequeña capitalización y marcado perfil defensivo. Los bancos, las estrellas de 2023, pierden peso en las carteras. A pesar del revuelo vivido en 2023 con el cambio de sede, los analistas se muestran confiados con el futuro de la compañía. El departamento de análisis de Goldman Sachs incluye a la firma en su lista de valores a comprar. Entre las fortalezas, el consenso destaca la gran exposición a Norteamérica, de donde procede el 80% de sus ingresos. Las perspectivas entorno a este mercado apuntan a que puede seguir teniendo un buen rendimiento gracias a una inflación que seguirá siendo alta. Junto a esto, Diego Morín, analista de IG, destaca las plusvalías que obtendrá de la venta de su participación en Heathrow y que rondan los 2.700 millones de euros.

¿Qué es la titularidad compartida en el campo y la ganadería?Una fórmula para visibilizar a las mujeres rurales. Esta figura jurídica permite, desde 2012, que las mujeres puedan ser cotitulares de las explotaciones agrarias junto a sus parejas. La burocracia, el desconocimiento o una mentalidad reacia han provocado que la norma no tenga el resultado esperado. La titularidad compartida da un trato preferente en las bases de las subvenciones financiadas por la Administración General del Estado.

Indefinición en las Bolsas europeas a la espera de datos claveLa semana comenzó con una jornada de transición en las Bolsas europeas a la espera de citas clave. El dato de IPC de Estados Unidos adquiere relevancia antes del desenlace de la reunión de la Reserva Federal. Confirma la ralentización del proceso de 'desinflación' en la mayor economía mundial.

