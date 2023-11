Las carreteras secundarias en Navarra: un viaje para redescubrir el paisaje mutante

Olvidemos la autopista, pues la carretera secundaria es la auténtica soberana en el “Reyno”, solo al servicio de su paisaje mutante, que marca la cadencia en esta ruta. O más bien en estas tres, las que nos guían desde las cumbres de los Pirineos hasta la cuenca del Ebro como nos guía el Camino de Santiago por este tesoro medieval diseminado en pueblos y villas que rinden homenaje al gótico y al barroco.

Bosques que son selvas, llanuras que son desiertos y valles que aguardan al viajero con su esplendor otoñal tardío mientras las nieves empiezan a aferrarse a las montañas. En cifras, Navarra ha registrado un aumento del 11% de visitantes en septiembre en relación al pasado año, superando incluso los niveles pre-Covid. En concreto, 221.243 personas han viajado a la comunidad foral en dicho mes, según el último informe de coyuntura turística. Tranquilo, silencioso, slow, como se dice ahora… O como prefieran. Este es un viaje para redescubrir Navarra esta temporada y tres carreteras para hacerlo sobre rueda





