Las capitales andaluzas establecen límites en las despedidas de soltero

Las capitales andaluzas de Granada, Málaga y Sevilla han iniciado procedimientos en sus ordenanzas municipales para establecer límites en la celebración de las despedidas de soltero en sus calles, a fin de evitar comportamientos "inadecuados" que perturben la convivencia.

Así, el Consistorio granadino inició este pasado verano el trámite para modificar su ordenanza de la convivencia a fin de atajar las problemáticas de las despedidas de soltero y, entre otras cuestiones, prohibirá comportamientos "inadecuados" y "perturbadores" como transitar por espacios públicos sin ropa, llevar disfraces con contenido xenófobo, racista u homófobo y el uso de aparatos de amplificación de sonido o imagen sin autorización. Las capitales de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén no tienen una normativa específica que regulen las despedidas de soltero. No obstante, algunos municipios de estas provincias sí contemplan regulaciones al convertirse en destinos populares para este tipo de celebracione





