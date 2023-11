Las adicciones que hicieron de la vida de Matthew Perry, actor de ‘Friends’, un infierno

ARCHIVO - El actor Matthew Perry posa para las cámaras el 17 de febrero de 2015, en Nueva York. Perry, que interpretó a Chandler Bing en la serie televisiva "Friends", murió a los 54 años. (Foto de Brian Ach/Invision/AP)Pero el intérprete del querido Chandler Bing luchaba contra adicciones que hicieron de su vida un infierno.

Estar en una adicción no es fácil: aún con sobredosis, eso no es garantía de terminar y caer hasta el fondo. Y el actor de ‘Friends’ lo sabía.Perry se hizo famoso a los 24 años con ‘Friends’ y contó cómo en el punto más álgido de su carrera se hundió en sus adicciones, tal y como lo cuenta en sus memorias, ‘que de hecho fue una obra teatral donde cundía el alcohol. Él mismo fue un alcohólico.

No solo fue uno de los personajes más icónicos de la televisión, fue el hombre que nos hizo elevar nuestros estándares, toda una generación enamorada de él y su forma de ser. Hasta siempre Chandler Bing. Descansa en paz Matthew Perry 🥺💔Así que en el pico de la serie, sufrió un accidente de squí acuático, el médico le recetó analgésicos y ahí comenzó todo, entre eso, sus fluctuaciones de peso. headtopics.com

Pero luego del rodaje, se encerraba en el baño con dos toallas, una para el baño y otra para las lágrimas, como contó en sus memorias. Al ser hospitalizado por una pancreatitis y dado de alta, se estrelló ese día. Reconoció que su familia era alcohólica. Pero Friends le daba una razón para salir adelante y pidió ayuda a sus padres, que lo llevaron a un centro de desintoxicación.

En sus últimos años, el actor decía que quería beber sin que luego hubiesen consecuencias. No tuvo un papel grande sino hasta ‘17 otra vez’, película con Zac Efron que se grabó hace mucho tiempo.

