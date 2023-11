La vida de Matthew Perry: familia, parejas, carrera, películas y más

Matthew Perry era un actor prácticamente desconocido en 1994 cuando"Friends" estrenó en la televisión estadounidense. Pero la serie fue tan existosa que su papel como el sarcástico y entrañable Chandler Bing marcó su carrera y su vida, y lo convirtió en una celebridad.

En 1994, llegó"Friends". Perry tenía 24 años cuando obtuvo el papel de Chandler Bing, según IMDB, y durante 10 años dio vida al sarcástico personaje en los más de 200 episodios que duró la serie hasta su final en 2004.El elenco de"Friends" bebe malteadas en una icónica foto promocional. (Crédito: NBC/Getty Images)

Mientras"Friends" se emitia en la televisión, Perry llegó a la pantalla grande con “Fools Rush In” (con Salma Hayek) en 1997, “Almost Heroes” de 1998 y “The Whole Nine Yards” (con Bruce Willis) de 2000. headtopics.com

Su papel invitado en"The West Wing" le valió dos nominaciones al Emmy en 2003 y 2004, y su protagónico en la película para la televisión"The Ron Clark Story" de 2007.Apareció en la serie “Studio 60 on the Sunset Strip” de 2006-2007 y unos años después protagonizó al lado de Zac Efron la película de 2009"17 again".

Perry participó en otras series con dos de sus protragonistas de"Friends": en un episodio de"Cougar Town", la serie de Courtney Cox (Monica), y en uno de"Web Therapy", que protagonizaba Lisa Kudrow (Phoebe). headtopics.com

En años recientes, de 2015-2015, actuó en la serie"The Odd Couple". Y en 2021, junto con sus compañeros de reparto de"Friends", apareció en"The Late Late Show with James Corden".“Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” que mantuvo una relación con Roberts a mediados de la década de 1990.Perry comenzó a salir con la gerente literaria en 2018 y la pareja se comprometió en 2020.

