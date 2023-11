La verdad sobre el 'lobby' judío' en EEUU

Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.

del país, pero se les achaca una habilidad casi milagrosa para poner a su país del lado de Israel. Cada vez que se incendia Oriente Medio, algún analista nos habla de su riqueza y su supuesta influencia en los medios de comunicación para citar “el tremendo poder deljudío en la política norteamericana”.

Esto no quiere decir que a los judíos estadounidenses no les importe el destino de Israel: más del 60% se sienten “vinculados emocionalmente” al país, pero no necesariamente a las medidas del Ejecutivo de Netanyahu o de cualquier otro. headtopics.com

, pero el 70% de ellos tienen una opinión desfavorable del exmandatario y una mayoría apoya el desmantelamiento de algunas de sus decisiones en Oriente Medio. Por ejemplo, cuando Biden decidió descongelar las ayudas humanitarias a Palestina bloqueadas por Trump,

Como electorado, los judíos estadounidenses son un grupo fundamentalmente demócrata y progresista, que además tiene una visión crítica de la ultraderecha estadounidense. Preguntados por la intolerancia dentro de EEUU,Todo esto no quiere decir que Israel y sus políticas actuales no tengan influyentes defensores en Washington. headtopics.com

Incluso si es un matrimonio de conveniencia, la alianza de la derecha religiosa de Israel y EEUU sigue siendo fuerte, aunque en el país en general y en la comunidad judía estadounidense. Sin embargo, todos estos estudios de opinión son anteriores a lo sucedido en Gaza y alrededores este mes, así que habrá que ver si lo sucedido ha provocado algún cambio.

