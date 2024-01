La ultraderecha y la violencia machista

Veo avanzar la ultraderecha en el mundo y un escalofrío me recorre todo el cuerpo, pensando en cómo esto va a impactar en los derechos de todas nosotras. Discursos de odio a las mujeres, negación de la violencia de género y de las libertades de las mujeres. Se abre paso sin que la resistencia pueda frenarlo, mientras que las mujeres, como dicen las argentinas, no pueden votar a quienes las odian.

Y así llegamos a un 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lleno de campañas institucionales, que, como siempre, se dirigen a la mujer y no al hombre. Campañas oficiales que animan a denunciar, pero que no frenan a los hombres y así difícilmente avanzaremos. Porque cuando hablamos de violencia machista no solo hablamos de las 52 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año en España, sino de toda la violencia que se ejerce debajo de esta cifra que es la punta del iceberg. Poner el foco en las víctimas NO es el camino para acabar con la violencia machist





