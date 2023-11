La UE no financia a Hamás. Esa es la conclusión a la que ha llegado Bruselas tras un estudio realizado que se inició después de los ataques terroristas sobre Israel del pasado 7 de octubre. "Tras revisar nuestra ayuda financiera a Palestina, hasta la fecha no se han encontrado pruebas de que el dinero se haya desviado para fines no previstos.

La UE sigue siendo el mayor donante a los palestinos, y ahora se está trabajando en nuestro apoyo futuro teniendo en cuenta que la situación sigue evolucionando", resume la Comisión Europea en un comunicado emitido este mismo martes. De esta forma, cierra la puerta que abrió al principio de la escalad





El Alto Representante de la UE pide a Israel evitar muertes de civiles en GazaEl Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha iniciado un viaje por Oriente Próximo para buscar una posición unida en torno a la guerra entre Israel y Hamás. En su visita a Israel, ha pedido al Gobierno que evite las muertes de civiles en Gaza y ha condenado los ataques de Hamás. También ha instado a Israel a no entrar en una espiral de odio y ha expresado su comprensión hacia el miedo y el dolor de Israel ante los ataques de Hamás.

