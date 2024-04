La subida de precios del café, el cacao y el azúcar presiona otra vez los costes de la industria alimentaria

📆 03/04/2024 5:34:00

📰 eldiarioes ⏱ Reading Time:

28 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 31%

Publisher: 96%

Economía Noticias

El alza de estas materias primas por la menor producción hace temer una nueva subida de precios en la cesta de la compra aunque podría tardar meses en notarse. Los precios, después de dos años de constantes alzas, ya no tienen mucho más margen de subida porque el bolsillo de los consumidores no da mucho más de sí. Ahora, en el inicio de la primavera y del segundo trimestre del año, el incremento de tres productos básicos para los grandes fabricantes puede llevar al traste esa aspiración de que los precios bajen o, al menos, dejen de incrementarse a medio plazo. Las ventas de Pepsi, Unilever y Nestlé sufren por la subida de precios: "Serán mucho más bajos este año que el pasado". En las últimas semanas, se ha disparado la cotización de materias primas como el cacao, el azúcar o el café. El primero de ellos, a cifras que no se habían visto nunca.

Subida De Precios, Café, Cacao, Azúcar, Industria Alimentaria