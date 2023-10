La seria advertencia de Beatriz de Vicente ante los mensajes de Feijóo sobre los inmigrantes: 'Rozan el d

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha acusado al Gobierno de dejar a los inmigrantes llegados a Canarias "en paradas de autobús". Unas acusaciones que refrendan otros miembros del partido como son los alcaldes de Madrid y Valencia, José Luis Martínez-Almeida y María José Catalá, como puede observarse en el vídeo superior.

"¿El primer mundo se come al tercer mundo y esperamos que no vengan aquí? Es el gran reto del futuro, un problema que no se puede solventar con el 'y tú más' porque las migraciones van a seguir produciéndose", ha reflexionado De Vicente. La abogada ha censurado el hecho de que se "discrimine" a los inmigrantes solo por su lugar de procedencia.

