La retahíla de adicciones del fallecido actor Matthew Perry: 30 pastillas y un litro de vodka al día

El actor Matthew Perry ha muerto a los 54 años en su casa de Malibú. El mismo intérprete ha contado en alguna ocasión que no ha tenido una vida fácil. Tocó el cielo como actor gracias a la fama que le dio el personaje de 'Chendler' en la serie Friends pero también conoció el infierno del alcohol y las drogas. Él mismo ha contado que llegó a asistir hasta a 6.

En 1997 empezó a tomar biodina para huir del dolor y de sí mismo tras sufrir un accidente de moto acuática. Contaba en su biografía que llegó a tomar 30 pastillas y un litro de vodka al día. "Los adictos tenemos una enfermedad a la que no le importa si tienes éxito o no", decía.

