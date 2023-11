La restricción calórica se asocia a una mayor esperanza de vida y a una mejor salud al envejecer

Ahora, sabemos que factores como la actividad, una dieta saludable, una correcta higiene del sueño, evitar el tabaquismo o limitar el consumo de alcohol son claves para aumentar nuestra longevidad. En la misma línea, un estudio recientemente publicado en el medio científico Aging Cell ha encontrado que la restricción calórica también podría jugar un papel importante en un envejecimiento más sano.

En este caso, los autores analizaron una cohorte de participantes incluidos en el Comprhensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy (CALERIE), y encontraron que el grupo que más redujo su ingesta de calorías (en un 12%) mostraba en biopsias de tejido muscular una mayor activación de los genes asociados con la generación de energía y una menor activación de los genes relacionados con la inflamación.

