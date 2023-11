La respuesta de la Fiscalía tailandesa a la defensa de Daniel Sancho: 'La Justicia no tiene por qué traducir los documentos'

La Fiscalía de Tailandia ya ha presentado al juez el informe con el que acusan a Daniel Sancho de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y sustracción de documentos ajenos. Sin embargo, la vista ante la Corte se ha pospuesto hasta el próximo 13 de noviembre puesto que Sancho habría exigido la presencia de un traductor de tailandés a español que estuviera presente.

En segundo lugar, la defensa asegura que no había traductores al español durante el proceso, a lo que la Fiscalía apunta que Daniel Sancho no lo exigió en ningún momento y que, además, se conformó con un traductor al inglés. Asimismo, se destaca que "Tailandia y su Justicia no están obligados a traducir sus documentos al idioma del reo", puesto que su idioma oficial es el tailandés.