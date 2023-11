La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos de interés elevados

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha lanzado un nuevo mensaje al mercado: los tipos de interés permanecerán elevados -”que la política monetaria se mantenga en una postura restrictiva”- “durante algún tiempo, hasta que la inflación esté claramente descendiendo” hacia el objetivo del 2% marcado por la institución.

Así lo han reflejado las actas de la reunión que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed mantuvo el pasado 1 de noviembre, y en la que decidió mantener los tipos de interés en la horquilla de entre el 5,25% y el 5,5%, máximos desde enero de 2001. “Al discutir las perspectivas de política, los participantes continuaron juzgando que era fundamental que la postura de la política monetaria se mantuviera lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al objetivo del 2% fijado por el FOMC con el tiempo”, subrayan ahora los documentos de dicho encuentr





