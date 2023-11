La Reserva Federal de EE.UU. mantiene los tipos de interés entre el 5,25 y el 5,50%, pero no descarta volve...

Pese a la congelación, la FED mantiene la puerta abierta a la subida, ya que avisa de que la inflación sigue siendo elevadaEFE/EPA/JIM LO SCALZO"El Comité seguirá evaluando información (económica) adicional" para "determinar el alcance de un endurecimiento adicional de la política", ha apuntado el banco central estadounidense, que ha decidido mantener los tipos en la Se trata del segundo respiro consecutivo tras las once alzas que ha hecho...

La Reserva Federal de EE.UU. congela de nuevo la subida de tipos y los mantiene en una horquilla del 5,25% al 5,5% En este sentido, Powell ha afirmado en rueda de prensa que los tipos de interés se mantendrán altos el tiempo necesario "hasta que estemos seguros de que la inflación está en el camino hacia ese objetivo", que sigue siendo el de . Por ello, mantendrán "una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva", dice el presidente.

Por otro lado, aunque la FED ha admitido que "la actividad económica se expandió a un ritmo fuerte en el tercer trimestre", está preparada "para ajustar la postura de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos", ha afirmado el organismo en un comunicado.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU. dice que "mantendrá" la política restrictiva para bajar la inflación, al avanzar el 1,2% en el tercer trimestre, con un ritmo anual de crecimiento del 4,9%, según los datos publicados la pasada semana por la Oficina de Estadísticas Económicas (BEA).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INVERTIA: Wall Street sube antes de que la Reserva Federal decida sobre los tipos de interésAsí abre Wall Street

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

ELDIARIOES: La Reserva Federal de EEUU mantiene los tipos de interés aunque no descarta volverlos a subirLa Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado este miércoles que mantiene los tipos de interés, el segundo respiro consecutivo tras once alzas desde marzo del año pasado, pero no descarta volver a subirlos si la coyuntura lo exige.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

CNNEE: ¿Qué esperar de la reunión de este miércoles de la Reserva Federal?Se espera que la Reserva Federal anuncie este miércoles que mantendrá las tasas de interés estables y en su nivel más alto en 22 años.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: La Reserva Federal de EE.UU. mantiene sin cambios las tasas de interés por segunda vez consecutivaLa Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios este miércoles por segunda reunión consecutiva.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

INVERTIA: Todos los coches eléctricos que llegan entre 2024 y 2027: el calendario con 50 novedadesRepasamos el calendario de lanzamientos de coches eléctricos presentado por PwC. Coches nuevos: precios y ofertas | Coches híbridos | Coches eléctricos

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

CNNEE: Un choque de trenes ocasiona al menos 13 muertos y 50 heridos en IndiaUn choque de trenes en el estado de Andhra Pradesh, India, ocasionó la muerte de al menos 13 personas y 50 heridos. Según las autoridades, las | Mundo | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕