La Reina Sofía celebra su cumpleaños más triste reconciliada con Don Juan Carlos pero sin poder estar con él

como se comprobó en los recientes Premios Princesa de Asturias, cuya ceremonia sí presenció desde un palco del Teatro Campoamor. Leonor estuvoy la cordialidad imperó también con la Reina Letizia, como se vio cuando Doña Sofía retiró el pelo a su nieta para admirarpara su nieta y acató la decisión de Zarzuela, resignándose a ser solo un invitado más al ágape familiar.

pero de nuevo la prohibición de que se alojara en su hogar de Zarzuela trastocó sus planes. Según una fuente de su entorno,"el Gobierno Sánchezhoy mantienen una relación amistosa.

y la polémica que acompaña a su esposo podría salpicar a la Corona. No obstante, aparte de sus encuentros públicos en el extranjero, me han comentado queen viajes fuera de España que no han trascendido", revela su allegado.que empieza a mostrar su hermana Irene, que reside con ella en Zarzuela, acentúan su soledad y la nostalgia al recordar esos"buenos tiempos vividos".

:

EXPANSIONBOLSA: Del nombre de rey/reinaEscribió Fray Luis de León en un famoso texto ("De los nombres de Cristo", donde se recogen y explican los muchos nombres que las escrituras dan al Mesías) que la función

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Aitana Bonmatí, nueva reina española del Balón de OroLa centrocampista española del Barça hace historia al heredar el trono de Alexia Putellas en la gala del Balón de Oro 2023.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

20M: Ione Belarra dice que van a trabajar para que Leonor nunca sea reinaLa líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha opinado este martes que la jura de la Constitución por parte de la princesa...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

RTVE: El rey y reina eméritos acuden la cena en El PardoJura de Leonor | El rey y reina eméritos acuden la cena en El Pardo

Fuente: rtve | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: Modo Digital: Leonor: una princesa más cerca de ser reina al jurar la Constitución | RTVE NoticiasLa princesa Leonor ha jurado la Constitución en el día de su 18 cumpleaños tal y como manda la Carta Magna. Es un acto ante las Cortes y en el Congreso de los Diputados mediante el que se rubrica la continuidad de la monarquía parlamentaria.

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Ni Generación Leonor, ni reina feminista, ni republicanos monárquicosEn un discurso pronunciado el 28 de marzo de 1932 en la sesión de clausura de la Asamblea del partido Acción Republicana, cuando era presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República, Manuel Azaña dijo que la República era “actualmente en España la forma estricta de la vida nacional, y a las gentes desalumbradas que en su furor polémico...

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕