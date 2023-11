La realidad en una imagen de moda

Cuando la realidad entra en tropel en una fotografía, lo que pasa es la vida. También si la fotografía es una mera imagen de moda. “Al fin y al cabo, nosotros somos unos narradores, contamos las historias de las personas sobre las que ponemos el foco y, más importante, les damos voz para que se cuenten a sí mismas. Sí, la ropa es relevante, pero lo que esconde la situación lo es aún más.

Una modelo puede estar muy bien vestida, o incluso desnuda, pero si no profundizas, si no llegas a su alma, ¿dónde está la verdad?”, inquieren Luigi & Iango, fotógrafos con una misión: investigar y revelar la realidad, también la que hay en una imagen de moda. “Igual deberíamos reivindicarnos más como fotógrafos de moda, no es un estigma”, reconducen entre risas. Luigi Murenu (sardo, 58 años) y Iango Henzi (suizo, 44) son solo Luigi & Iango para el olimpo de la fotografía. Como algunos de los sujetos de su interés profesional, a ellos tampoco les hace falta el apellido para ser reconocidos entre los ilustres de la creación visual de nuestro tiemp

:

